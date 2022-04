Studenten geven nieuwe betekenis aan albumhoezen; opbrengst gaat naar Oekraïne

nieuws

Komende vrijdag opent in het Prins Claus Conservatorium de tentoonstelling APERTURE/OVERTURE: THE ALBUM. Daarin staan 23 herinterpretaties van bestaande albumcovers centraal, gemaakt door 13 studentenduo’s van Academie Minerva en het Conservatorium.



Tijdens de tentoonstelling is een aantal vrijwel exacte kopieën en nieuwe interpretaties te zien van bestaande albumcovers. De originele albumhoezen zijn van muziek uit verschillende genres, van Rihanna tot Maria Callas, van orgel- tot gamemuziek. Onder begeleiding van de fotografie-werkplaats van Academie Minerva hebben de studenten gebruik gemaakt van een breed scala aan technieken. De hoezen zijn op verschillende plekken gemaakt, van de fotostudio in Minerva tot de Stadsschouwburg, de Martinikerk en zelfs in een badkuip gevuld met tomatensoep en melk.

Bij de tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven met alle werken, de originele albumcover, en een beschrijvende tekst van de studenten. De volledige opbrengst van de verkoop van de catalogus komt ten goede aan GIRO 555 voor Oekraïne. De tentoonstelling is tot aan de zomer gratis te bezoeken. Dat kan op werkdagen tussen 09:00-20:00 uur en in de weekenden tussen 11:00-16:00 uur.