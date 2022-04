Studente Menso Alting uitgeroepen tot Nederlands Kampioen op Skills Heroes

nieuws

De winnaars van Skills Heroes. Foto: Jordi Sloots / ingezonden

Aukje Bouwman van het ROC Menso Alting in Stad is vrijdagavond uitgeroepen tot Nederlands Kampioen Verzorgende IG op Skills Heroes.

Skills Heroes zijn de vakwedstrijden voor het mbo. Eerder dit schooljaar gingen duizenden studenten de strijd met elkaar aan in voorronden en regionale kwalificatiewedstrijden. Op donderdag en vrijdag vond de finale plaats in de Utrechtse Jaarbeurs waar 434 studenten streden om de titels. Bouwman volgt de opleiding Verzorgde IG (Individuele Gezondheidszorg, red.) en nam het in de Jaarbeurs op tegen studenten die dezelfde opleiding volgen op andere scholen. Vanessa Nijland van het Alfa-college werd in dezelfde categorie achtste. Bij de opleiding Tandartsassistent was er een zilveren medaille voor Zoêy Veldman van het Noorderpoort.

Skills Heroes is opgezet om het beroepsonderwijs te promoten. Het evenement werd bezocht door minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs: “Ik ben echt enorm onder de indruk van dit evenement. De grootte, alle activiteiten, maar nog het meest van het enthousiasme van alle jongeren hier. Het is zo belangrijk dat we het beroepsonderwijs laten zien en dat daar topprestaties worden geleverd. Jongeren zien dat hier met eigen ogen en in zoveel verschillende richtingen. Dat is ontzettend belangrijk in hun studiekeuze.”