Foto: Michel Eising

De stroomstoring in de Oostersluis is verholpen. Volgens Rijkswaterstaat was er sprake van kortsluiting in een beeldscherm. Monteurs hebben het probleem opgelost.

Vanwege de stroomstoring konden ook de bruggen over het Eemskanaal en het Winschoterdiep enkele uren niet bediend worden. Voor de Oostersluis lagen zo’n 14 schepen te wachten tot de storing verholpen was. Rijkswaterstaat verwacht dat de file van schepen rond het middaguur opgelost is.