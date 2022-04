Stijn Lechner (31) volgt Pete Miller op als hoofdcoach opleidingsploeg Donar en RTC Noord

sport

Afbeelding via Donar

Stijn Lechner (31) is de opvolger van Pete Miller als hoofdcoach van het RTC Noord/ Basketball Academy en het onder-22 team van Donar. Dat maakte de Groningse basketbalclub donderdag bekend.

Lechner begint aan het einde van dit seizoen aan zijn nieuwe functie. Dan zwaait Pete Miller (oud-speler van Donar) af, nadat hij vijf jaar werkzaam was bij de club in verschillende functies. De 70-jarige Amerikaan was vorig jaar nog tijdelijk coach van de hoofmacht van Donar, na het vertrek van coach Ivan Rudež.

Lechner gaat de jeugdopleidingen samen met Drago Pasalic zal Stijn leiden en verder uitbouwen. Lechner was 3 jaar lang actief als assistent-coach bij Pete Millers onder-22 ploeg. Daarnaast beklede Stijn de afgelopen jaren de functie als hoofd assistent bij het RTC. De afgelopen twee seizoenen was Stijn de hoofdcoach van het onder 18 team van Donar.

“Ik voel me heel vereerd dat ik de rol van Pete mag overnemen en dat verder mag uitbouwen waar we de afgelopen vier jaar aan hebben gewerkt”, stelt Lechner in een reactie op zijn aanstelling. “Ik ben daarnaast blij dat Donar me deze taak toevertrouwd.”