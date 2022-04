Stevige aardbeving in provincie Groningen: ‘Alsof er een bom viel’

nieuws

In het noorden van de provincie Groningen heeft vrijdagavond om 19.11 uur een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI lag het epicentrum bij Loppersum en had de beving een kracht van 2,7 op de schaal van richter.

Het is één van de zwaardere aardbevingen die in de provincie zijn geweest van de afgelopen jaren. “Dit was een flinke aardbeving. Geluidsgolf eerst, daarna schudde en kraakte het hele huis paar seconden”, aldus Joyce Vink uit Garsthuizen, dat vlakbij Loppersum ligt.

“Een harde dreun, een harde knal”, waren andere reacties op Twitter van mensen die in de buurt wonen. En zelfs: “Alsof er een bom viel”.

De aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning. Of er schade is ontstaan door de beving is nog niet bekend.

Een flinke #aardbeving, een harde dreun of knal en het hele huis trilt… Zo hebben veel inwoners de beving bij #Loppersum van vanavond ervaren.😔 Het @knmi meldt een #beving van 2.7. https://t.co/gtsdsh5O4Y — Veiligheidsregio Groningen (@VRgroningen) April 1, 2022