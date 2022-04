Steeds meer fietsers met ernstig letsel na verkeersongeluk

Steeds meer fietsers belanden met ernstig letsel in het ziekenhuis na een verkeersongeluk. Hun aantal wordt geschat op 50.000, waarbij één derde zelfs ernstig hersenletsel oploopt. Medici pleiten er dan ook voor om bij kwetsbare fietsers zoals jongeren en (oudere) E-bikers het dragen van een fietshelm te stimuleren. Met een helm op wordt het risico op hersenletsel met 60 procent verkleind.

Jorrit Harbers, traumachirurg bij het UMCG, krijgt dagelijks te maken met mensen die ernstig (hersen)letsel hebben opgelopen bij een verkeersongeluk. Volgens Harbers ligt de oplossing niet alleen bij het dragen van een fietshelm. Ook het gedrag van fietsers, maar ook dat van automobilisten zou veranderd moeten worden.

Benni Leemhuis, raadslid van GroenLinks, vindt ook dat er iets gedaan moet worden aan de fietsveiligheid, maar is absoluut tegen een fietshelmplicht. Leemhuis denkt dat mensen sneller de fiets laten staan als een helm verplicht wordt. Mensen die vrijwillig al een fietshelm dragen, moeten dat volgens het raadslid van GroenLinks vooral blijven doen.

Om het belang van een fietshelm onder de aandacht te brengen is een Landelijke Dag van de Fietshelm in het leven geroepen. Op woensdag 20 april vindt deze voor het eerst plaats. Hierbij hopen medici ook dat mensen bewust worden hoe kwetsbaar een fietser is en hoe snel een ongeluk kan plaatsvinden.