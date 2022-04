Stadspark Natuurlijk! in bezwaar tegen vuurwerk tijdens Kingsland Festival

nieuws

De vereniging Stadspark Natuurlijk! heeft bezwaar aangetekend tegen de vergunning die de provincie Groningen heeft verleend voor het afsteken van vuurwerk tijdens het aanstaande Kingsland Festival op de drafbaan.

De vereniging vreest dat het vuurwerk gaat zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden en voor de verstoring van het broedseizoen voor vogels in de omgeving van het festivalterrein. Ook wil de vereniging voorkomen dat er vervuilend fijnstof de lucht in wordt geknald.

‘Wij staan paf’

Stadspark Natuurlijk stelt verbolgen te zijn over de manier waarop de provincie een vergunning heeft verleend voor het vuurwerk. “Tijdens Hullaballoo op 28 augustus van het afgelopen jaar zaten provincie en stadsbestuur met de handen in het haar en putten zich uit in excuses over de vuurwerkvergunning die was verleend”, schrijft de vereniging over het aangetekende bezwaar. “Van dat geknal is niets gekomen, niet omdat onze bestuurders eindelijk eens met de vuist op tafel durfden te slaan, maar omdat corona weer eens de spelbreker was.”

“Maar nu is corona verleden tijd en zou je toch denken dat er inmiddels op het provinciehuis lering is getrokken.”, besluit de vereniging. “Want alle argumenten die we toen aanvoerden om een dergelijke vergunning te verbieden gelden nu nog steeds, en zelfs in versterkte mate. Wij staan paf.”

Ook Partij voor de Dieren op de bres

Vorige week liet de Partij voor Dieren ook al weten te balen van de vergunning. De partij stelde toen schriftelijke vragen aan het provincie en het gemeentebestuur van Groningen over de ontstane situatie. De fracties willen dat de provincie geen vergunningen meer verleent voor het afsteken van vuurwerk in (stads)natuur en dat de gemeente het evenementenbeleid aanscherpt.