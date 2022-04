Gemeente wil in gesprek als ezels in Haren in toekomst opnieuw verwaarloosd worden

nieuws

Foto: Pixabay

Het Stadsbestuur wil in gesprek gaan met de eigenaar van twee ezels in Haren als in de toekomst blijkt dat er opnieuw verwaarlozing plaats vindt. Dat laat wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) woensdag weten.

Jongman reageerde daarmee op vragen van Janette Bosma van de Partij voor de Dieren. Bosma had vragen gesteld naar aanleiding van een artikel van stadsblog Sikkom. Op een gemeentelijk terrein in Haren, dat gepacht wordt, waren de afgelopen periode twee ezels te vinden die niet konden schuilen bij regen en sneeuwval. Ezels moeten hier toe wel de mogelijkheid hebben. Bosma wilde van de wethouder weten hoe zoiets kan gebeuren op gemeentelijk terrein.

“Politie en NVWA hebben geen onrechtmatigheden geconstateerd”

Jongman: “We zijn als College op de hoogte van de omstandigheden waar deze dieren in leefden, en we vinden ook dat er meer gedaan had moeten worden om het welzijn van de dieren te borgen. Wat wel belangrijk is om te melden is dat de NVWA en de politie ter plaatse zijn geweest. Zij hebben geen onrechtmatigheden geconstateerd, en dat er aan de wettelijke eisen werd voldaan. Daarnaast hebben we als gemeente niet de mogelijkheid om binnen een pachtovereenkomst specifieke eisen te stellen.”

“In gesprek”

“Vandaag kan ik u zeggen dat de dieren inmiddels vertrokken zijn. Daarmee is er niet langer sprake van een onwenselijke situatie. Mocht een vergelijkbare situatie zich in de toekomst weer voordoen, dan willen we met de eigenaar in gesprek. Op uw vraag of onze boa’s niet kunnen handhaven. Dat kan niet. De boa’s signaleren, maar in deze casus is er niet de mogelijkheid om er op te kunnen handhaven. Dat is een rol die weggelegd is voor de politie en voor de inspecteurs van de NVWA.