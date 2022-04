Stadjers kunnen vanaf nu ook computergames spelen in de foyer van Pathé

nieuws

Foto via Pathé

Groningers kunnen zich vanaf nu helemaal onderdompelen in de gaming wereld en hier de strijd aangaan met vrienden of andere gamers bij de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. In de bioscoop wordt vrijdag de derde Go!Gaming locatie van Nederland geopend.

De nieuwe gameplek is gevestigd in de foyer van de bioscoop en is bereikbaar via de ingang. In totaal zijn er dertig gameplekken. Er zijn zowel sterke gaming-pc’s als Nintendo Switches, Playstations 5 en Xbox Series X aanwezig. De focus van Go!Gaming ligt op het spelen van competitieve games zoals Fortnite en League of Legends en racing games zoals The Crew 2, Forza Horizon 5 en Sim racing. Voor die laatste categorie spellen zijn Playseats ingericht.

Vanaf vrijdag is het mogelijk om online tijd te reserveren in de gameruimte via de website van GoGaming.