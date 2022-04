Stadjer (26) krijgt taakstraf en voorwaardelijk cel voor online ontucht en kinderporno

nieuws

Foto: Rechtspraak.nl

Online ontucht met twee minderjarige jongens en het verspreiden van kinderporno kosten een 26-jarige Stadjer 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Nederland donderdagmiddag.

Het OM eiste twee weken terug nog 240 uur werkstraf en dezelfde voorwaardelijke celstraf tegen de man. De rechter matigde de straf tegen de Stadjer, omdat hij zich schuldbewust heeft opgesteld en dat hij nooit eerder onherroepelijk is veroordeeld. De man is begonnen met een behandeling voor verschillende persoonlijkheidsstoornissen en de rechter verplicht hem dan ook om deze behandeling af te maken. Een psycholoog concludeerde dat de man in mindere mate toerekeningsvatbaar is voor zijn handelen.

De man had in 2017 en 2019 via sociale media contact met de jongens (11 en 12 jaar). Vervolgens vroeg hij de jongens via appjes om onzedelijk beeldmateriaal naar hem op te sturen. Hij deed zich daarbij voor als vrouwelijke leeftijdsgenote. De acties van de man werden ontdekt, nadat een moeder van één van de slachtoffers het beeldmateriaal aantrof op de telefoon van haar zoon. Ook de ouders van het andere kind deden aangifte van de incidenten.

Hoewel slechts twee ontuchtzaken tegen de Stadjer worden behandeld in de rechtszaal, had de man mogelijk contact met veel meer jongens. Naast de 98 foto’s van jonge jongens op zijn telefoon vonden agenten nog eens negenhonderd kinderpornografische beelden op de laptop van de Stadjer.