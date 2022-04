Stadjer (22) zonder rijbewijs aangehouden na achtervolging in De Hoogte en Indische Buurt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een bestuurder zonder rijbewijs dwong Groningse agenten vrijdagmiddag om een achtervolging in te zetten door het noorden van de Stad. De 22-jarige bestuurder werd uiteindelijk in de Soendastraat in de kraag gevat.

Rond het middaguur zagen agenten de bestuurder rijden in de Soendastraat, in gezelschap van een bijrijder. De agenten constateerden dat de twee geen gordel om hadden en gaven de auto een stopteken. De bestuurder koos echter eieren voor zijn geld en ging ervandoor.

Agenten verloren het voertuig kort uit het oog, maar in de Idastraat troffen de agenten de auto weer aan. De auto was tegen een ander voertuig gebotst en de bestuurder en de passagier hadden zich uit de voeten gemaakt.

De passagier rende terug naar de Soendastraat, waar agenten de man wisten aan te houden. De 22-jarige Stadjer werd ingesloten. Omdat de auto niet was verzekerd, namen agenten ook de auto van de verdachte in beslag.