Stadjer (19) hoort cel- en taakstraf tegen zich eisen voor beroving in Leek

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt een 19-jarige jongeman uit Groningen honderd uur werkstraf en een lange (voorwaardelijke) celstraf opgelegd voor een beroving in Leek. Dat meldt RTV Noord donderdagavond.

De Stadjer stond samen met een man uit Leek (20) terecht voor een straatroof, die ze in juli vorig jaar zouden hebben gepleegd aan de Europaweg in Leek. Midden in de nacht zouden ze een fietser, onder dreiging van een mes, hebben beroofd van zijn fiets, telefoon en rugzak. De twee zouden de man hebben beroofd tijdens een drugsdeal. Het slachtoffer raakte lichtgewond bij de beroving.

Het OM eist, naast de taakstraf, ook een celstraf van 360 dagen tegen de Stadjer. De man zat al 140 dagen in voorarrest en de resterende celstraf wordt dan ook voorwaardelijk geëist tegen de jonge Groninger. Het OM wil hem berechten via het jeugdstrafrecht, omdat hij zou achterlopen in zijn ontwikkeling. Tegen zijn roverscompagnon uit Leek eiste de officier van justitie 150 uur werkstraf.