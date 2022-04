Staatsbosbeheer waarschuwt voor amfibieën die aan de wandel zijn

nieuws

De gewone pad tijdens de paddentrek. Foto: Artur Mikołajewski - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=224963

Staatsbosbeheer waarschuwt automobilisten om rekening te houden met de jaarlijkse amfibieëntrek. Vooral in de avond- en nachturen zijn er veel amfibieën aan de wandel.

Het gaat onder andere om de gewone pad, de bruine kikker, maar ook de rugstreeppad en de heikikker. De amfibieën-, of ook wel paddentrek genoemd, begint normaliter in het voorjaar wanneer de temperatuur boven een bepaald minimum komt. De trek heeft de afgelopen dagen echter een impuls gekregen vanwege de neerslag die is gevallen na een gort droge maart-maand. “Dit is waar ze op gewacht hebben, de vochtige regenachtige nachten. Massaal gaan kikkers, padden en salamanders naar hun voortplantingswateren. Hierbij moeten ze vaak wegen trotseren. Matig in de avond indien mogelijk je snelheid”, is het advies van Staatsbosbeheer, één van de organisaties die natuurgebied De Onlanden beheerd.

Tijdens de trek kunnen kikkers en padden afstanden afleggen tot 1,5 kilometer. De amfibieën trekken daarbij in een rechte lijn, en nemen eventuele hindernissen op de koop toe. Eenmaal in de poel, plas, sloot of gracht worden de eitjes afgezet en vindt de bevruchting plaats. Vervolgens trekken de meeste dieren weg naar hun zomerbiotoop, waar ze de rest van het voorjaar en de zomer verblijven en zich vol eten om zich daarmee voor te bereiden op de komende winter.