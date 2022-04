Spinning Marathon Martini Ziekenhuis levert 1.300 infuusknuffels op voor kinderafdeling

nieuws

Foto via Martini Ziekenhuis

De deelnemers aan de Spinning Marathon voor de kinderafdeling in het Martini Ziekenhuis hebben donderdagmiddag ruim 15.000 euro bij elkaar gefietst in de hal van Donar in MartiniPlaza. Met dit geld kan de stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis ruim 1.300 infuusknuffels aanschaffen.

Naast een aantal bedrijventeams deden ook een aantal bekende sporters mee aan de marathon. Onder meer Hans Nijland (oud-directeur FC Groningen) en voormalig topschaatster Marianne Timmer reden mee in één van de vier blokken van vijftig minuten fietsen. “We willen ons graag aan dit soort mooie doelen verbinden”, aldus Timmer.

Na afloop overhandigde Alfred Welink (voorzitter van stichting Vrienden Martini Ziekenhuis) en Laura de Vries (projectcoördinator) een cheque van 15.919 euro aan Harry Vrielink (manager kinderverpleegafdeling Martini Ziekenhuis). “We gaan een nieuwe benaderingswijze van kinderen in 2022 implementeren om kinderen pijnvrij en stressvrij de noodzakelijke behandelingen te kunnen laten ondergaan”, aldus Vrielink. “De knuffels gaan een positieve bijdrage aan de ervaring van kinderen tijdens hun verblijf in het Martini ziekenhuis. Hiermee kunnen we heel veel kinderen blij maken. En dat is belangrijk, want een knuffel kan troost, positieve ondersteuning en plezier geven op mogelijk lastige momenten.”

Foto via Martini Ziekenhuis