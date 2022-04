SP wil ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ voor huurders parkeerplekken in noordelijke stadswijken

nieuws

Het invoeren van betaald parkeren in de noordelijke wijken van de Stad zorgt ervoor dat huurders hier steeds vaker aangewezen zijn op een betaalde parkeerplaats van een woningcorporatie. Die prijzen verschillen aanzienlijk, waardoor huurders soms tot driehonderd euro per jaar meer kwijt zijn dan hun buren.

Volgens de SP zorgt de invoering van betaald parkeren in de noordelijke wijken voor een toename in het aantal klachten van bewoners met een auto. De wijze waarop corporaties omgaan met betaald parkeren verschilt enorm en de prijzen wijken ver af van de gemeentelijke aanpak, zo stelt SP-raadslid Hans de Waard.

Grote verschillen

Zo mochten huurders van de Castor-,- Pollux- en Morgensterflats (Lefier) jarenlang hun auto parkeren op grond van de corporatie, tegen een eenmalige vergoeding van vijftig euro. Maar die vergoeding is dit jaar drastisch gestegen. Huurders betalen nu ineens vijftien euro per maand, oftewel 180 euro per jaar. Een parkeerplek aan de Watermanstraat (Nijestee) kost 40 euro per maand (480 euro per jaar). Een gemeentelijke parkeerplek kost jaarlijks slechts honderd euro, maar niet iedereen krijgt zo’n vergunning.

Volgens de SP krijgen ook mensen die in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats van hun corporaties geen uitzondering op de huurtarieven, waardoor zij zijn aangewezen op veel verderop gelegen gemeentelijke plekken.

‘Gelijke monniken, gelijke kappen’

“Het ‘eigen tarievenbeleid’ van de corporaties ondermijnt het principe van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’”, aldus de Waard. “Huurders die gebruik kunnen maken van gemeentelijke betaald parkeerplekken, betalen fors minder dan huurders die verplicht zijn aangewezen op die van de corporaties. Mensen die vanwege een mobiliteitsbeperking aangewezen zijn op een auto, wordt helemaal het vel over de oren getrokken door de corporaties.”

De SP wil dan ook dat de gemeente de parkeertarieven stroomlijnt. Komende woensdag zal de fractie het probleem aankaarten bij het gemeentebestuur, met daarbij de oproep om het probleem aan de orde te stellen in de prestatieafspraken met de corporaties.