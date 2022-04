SP vindt dat prijzen voor betaald parkeren bewoners Paddepoel eerlijker moet

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De SP wil dat het Stadsbestuur er bij woningcorporaties in de wijk Paddepoel op aan gaat dringen om eerlijke parkeertarieven voor bewoners te hanteren. De partij heeft vragen gesteld.

Bij de partij zijn onlangs signalen binnengekomen dat bewoners onbehoorlijke bedragen moeten betalen voor het betaald parkeren bij hun woning. De gemeente is bezig om het betaald parkeren in onder andere Paddepoel gestaag in te voeren. Na invoering kunnen bewoners voor een bedrag van honderd euro per jaar een parkeervergunning aanvragen. Die vlieger gaat echter niet op voor bewoners van de Castor-, Pollux- en Morgensterflat. Zij kunnen uitsluitend een parkeerplek huren bij hun woningcorporatie Lefier waar ze 180 euro per jaar voor moeten betalen. Bewoners aan de Watermanstraat zijn genoodzaakt om bij Nijestee een parkeerplek te huren waar 480 euro per jaar voor betaald moet worden.

“Het is ongelooflijk dat de corporaties zoveel geld vragen en zo streng zijn voor huurders die vanwege hun handicap afhankelijk zijn van een parkeerplaats”, zegt SP-raadslid Hans de Waard. “Ook is het nog zo dat beide corporaties geen uitzondering willen maken voor huurders die te maken hebben met een mobiliteitsbeperking en normaliter gebruik kunnen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerplaats.” De SP wil dat het gemeentebestuur deze tarieven aan de orde gaat stellen bij de aanstaande prestatieafspraken.