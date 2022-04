SP opnieuw op de bres voor huurders van parkeerplekken woningcorporaties

nieuws

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad springt opnieuw op de bres voor huurders van parkeerplekken van woningcorporaties in Paddepoel, Selwerd en De Hoogte. Volgens de partij hebben de corporaties de invoering van het betaald parkeren in de wijken aangegrepen om de prijzen voor de parkeerplekken fors op te schroeven.

Eerder deze maand trok de SP ook al aan de bel bij het gemeentebestuur over de situatie rond de parkeerplekken. Wethouder Philip Broeksma stelde vervolgens in gesprek te willen met de corporaties over de situatie. “Wij willen nu graag weten hoe die gesprekken er voor staan en wat de gemeente precies wil doen voor deze huurders”. stelt SP-raadslid Hans de Waard.

Grote prijsverschillen

Volgens de SP zorgt de invoering van betaald parkeren in de noordelijke wijken voor een toename in het aantal klachten van bewoners met een auto. Zo moeten huurders bij de flats aan de Castor-, Pollux-, en Morgensterlaan bijna twee keer meer gaan betalen dan de gemeentelijke tarieven. De huurders kunnen geen gebruik maken van de gemeentegrond om te parkeren en worden dus gedwongen om een duurdere plek van de corporatie af te nemen. Bij de Grote Beerstraat in Vinkhuizen is dat bedrag zelfs vier keer zo hoog.

Volgens de SP zijn er ook signalen dat er problemen zijn bij mensen die een gehandicaptenparkeerplaats hebben. Deze mensen kunnen vaak niet ver lopen. Maar ze zijn wel gebonden aan de veel duurdere parkeerplekken bij de corporatie, omdat een parkeerplaats op gemeentegrond vaak veel verder weg is.

‘Parkeren bij sociale huurwoningen mag geen verdienmodel zijn’

De partij hekelt ook de uitspraken die Lefier eerder deze maand deed over manier waarop de woningcorporatie de prijzen voor haar parkeerplekken berekent. Betaald parkeren wordt gezien als een commerciële activiteit bij Lefier, zo stelde de corporatie. De woningbouwverenigingen stemmen hun parkeertarieven daarom af op bedragen voor parkeerplekken die verhuurd worden door beleggers in de vrije sector.

“Wat de SP betreft worden de parkeertarieven bij woningcorporaties gelijk gesteld aan het tarief voor een gemeentelijke parkeervergunning”, besluit De Waard. “Parkeren bij sociale huurwoningen zou geen verdienmodel moeten zijn voor corporaties. Die zijn immers verantwoordelijk voor betaalbare huisvesting voor mensen met lage inkomens.”