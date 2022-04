SP: “Ik verwacht niet dat we over twee weken al klaar zijn met onderhandelingen”

nieuws

Foto: Suzan de Grijs

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP denkt dat de onderhandelingen voor een nieuw College langer gaan duren dan twee weken. Dijk noemt het belangrijk om een goed en stevig fundament te leggen.

Dinsdagmiddag werd duidelijk dat GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie de komende periode gaan formeren. Dijk laat weten blij te zijn om in gesprek te mogen: “Als je ziet waar we vandaan komen, waarbij we de afgelopen raadsperioden in de oppositie zaten, en dat we deze keer mee mogen praten, dan is dat heel fijn. Het is ook een kans die we met beide handen aangrijpen. De urgentie is zo groot als het bijvoorbeeld gaat om het vertrouwen in de politiek, waarbij de opkomst bij de laatste verkiezingen laag was, maar ook achterstallig onderhoud aan woningen en buurten en de ontstane tweedeling in de maatschappij. Er is voor socialisten ontzettend veel werk te verrichten. Er is nu gekozen voor een sociale insteek in plaats van een liberale, en daar willen we heel graag over onderhandelen.”

“Ik snap wel waarom er nu voor ons gekozen wordt”

Dat de SP aanschuift lijkt geen verrassing. Tijdens de verkiezingsavond in maart leek GroenLinks al heel duidelijk toenadering te zoeken. “Ik vind die signalen heel lastig. De vorige keer dachten we namelijk ook dat er interesse in ons was. Maar ik snap het wel waarom er nu voor ons gekozen wordt. Als je het hebt over het bestrijden van de armoede, het in eigen hand nemen van publieke voorzieningen, de marktwerking beteugelen en een eigen energievoorziening krijgen. “Dat zijn allemaal punten die je met andere partijen moeilijker voor elkaar krijgt.”

“Met de ChristenUnie erbij heb je een ruime meerderheid”

Grootste verrassing lijkt de ChristenUnie te zijn die aan mag schuiven. Informateur Mattias Gijsbertsen schrijft daarover in zijn rapport dat deze partij belangrijk is vanwege de bestuurlijke ervaring die ze hebben. Volgens Dijk is er nog een andere reden: “Als je de ChristenUnie er niet bij zet dan heb je een College met een hele kleine meerderheid, de helft +1. Je kunt dan heel snel in de problemen komen. Door deze partij er bij te betrekken is de basis veel steviger. En de ChristenUnie past ook heel goed in dit rijtje, het zijn enkel sociale partijen.”

“Belangrijk dat we de komende jaren gaan leveren”

De komende periode gaat er onderhandeld worden. “Of het moeilijk gaat worden? Er ligt nogal wat op tafel hè? De energiecrisis, de armoedecrisis, de woningcrisis, de zorgcrisis. Ze moeten allemaal aangepakt worden. Dus ik verwacht niet dat we over twee weken er al over uit zijn. Weet je wat het ook is. Het is belangrijk dat we de komende jaren gaan leveren. Zo kunnen we het vertrouwen van mensen in de politiek terugwinnen. Daarvoor we kunnen dan beter wat langer formeren zodat we echt kunnen leveren.””

“We hebben een kandidaat-wethouder klaar staan”

Als de onderhandelingen slagen komt automatisch de poppetjes-vraag om de hoek kijken, want de SP zal een wethouder mogen gaan leveren. “Ik heb altijd gezegd dat ik in de gemeenteraad wil blijven. En dat herhaal ik nu ook. Ondanks dat we misschien in het College komen is het belangrijk dat we ook een stevige fractie in de raad behouden. Een fractie die voelsprieten in alle buurten, wijken en dorpen heeft. Daar zie ik mijn rol liggen. Over een eventuele wethouderskandidaat kan ik zeggen dat deze klaar staat. Wie het is daar kan ik niks over zeggen, alleen dat deze persoon nu een baan, een hypotheek en kinderen heeft. Met andere woorden, als de situatie zekerder wordt en de onderhandelingen lopen voortvarend, dan zal op een gegeven moment een punt komen dat je iemand kunt presenteren. Maar daar is het nu nog te vroeg voor.”