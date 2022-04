Sloeproeiers Groningen vieren lustrum met opening eigen clubhuis

nieuws

Sloeproeien

De sloeproei vereniging ‘Sloeproeiers Groningen’ opent aanstaande zaterdag haar deuren vanwege het vijf jarig bestaan. Volgens Anouk Bruintjes van de vereniging een heugelijk moment.

Hoi Anouk! Wat gaat er zaterdag gebeuren?

“Vanaf 14.00 uur vinden er bij het EMG gebouw aan de Eemskanaal Noordzijde verschillende activiteiten plaats. Zo wordt de naam van ons clubhuis bekend gemaakt, er zullen diverse korte sprintwedstrijden op het Eemskanaal gehouden worden en voor bezoekers is het mogelijk om in te stappen en kennis te maken met het sloeproeien. Ook worden er verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd.”

Nu zaten jullie voor zover ik weet altijd in de Scandinavische Havens …

“Klopt. Daar hadden we twee ligplekken. Het nadeel van deze locatie is dat we er geen clubhuis hadden. Dan kun je je afvragen of dat belangrijk is. Wij vinden van wel. De afgelopen vijf jaar zijn we nogal beter geworden in het sloeproeien waarbij ons doel is om ook hoog te eindigen in het klassement. Als je dan eens een theorieavond hebt dan moet het vaak bij leden thuis georganiseerd worden. En dat is niet handig.”

De competitie sloeproeien vindt door het hele land plaats hè?

“Ja. Wedstrijd zijn van Friesland tot Zeeland en alles wat er tussen zit. Het wedstrijdseizoen is onlangs begonnen en werd afgetrapt op de Vecht bij Weesp. Vorige week waren we in Harlingen en het seizoen eindigt in november met een wedstrijd bij Muiden. Of er in Groningen ook een wedstrijd wordt georganiseerd? Daar fantaseren we wel eens over, maar voorlopig in ieder geval niet. Dat komt omdat de wedstrijdagenda al ontzettend vol zit, en daarnaast komt er bij het organiseren van een wedstrijd heel veel kijken. Je hebt een hoop mensen nodig om het te organiseren.”

Toch hoor ik ergens een geluid dat het jullie wel heel leuk lijkt …

“Haha. Er zijn in Groningen twee verenigingen. Als je mij zou vragen of een wedstrijd in de provincie zou passen, dan zou ik zeggen absoluut. We hebben genoeg mooie wateren waar zoiets georganiseerd zou kunnen worden. En misschien is het ook wel vreemd dat geen enkele van de wedstrijden op dit moment hier gehouden wordt.”

Je vertelde dat jullie behoorlijk goed bezig zijn. Hoeveel leden hebben jullie op dit moment?

“We hebben rond de zeventig actieve leden. We hebben drie sloepen. Twee achtpersoonssloepen en we hebben sinds kort ook een nieuwe vierpersoonssloep. Bij de acht-persoons zit je twee aan twee, bij de vier-persoons zit je achter elkaar. Met de vier-persoons-sloep, de St. Ayles Skiff, willen we ook proberen om in juli wereldkampioen te worden.”

Wint sloeproeien aan populariteit?

“Ik denk dat we goed bezig zijn. En dat het ook past bij de sportstad die Groningen is. Als het water heel laag staat dan maken we met onze sloep een rondje door de Groningse diepen. Als het water laag genoeg staat dan kunnen we ook onder de brug bij het Groninger Museum door. We krijgen dan ook altijd super leuke reacties vanaf de kant. De mensen vinden het leuk om te zien. Dus wat dat betreft zijn we goed bezig.”

Het lustrum wordt gevierd op zaterdag 23 april vanaf 14.00 uur bij het EMG gebouw aan de Eemskanaal Noordzijde.