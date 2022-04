Slagerij geopend op historische plek in Steentilstraat

150 jaar geleden begon het hier allemaal in de Steentilstraat. Theodorus Antonius Kroon begon een slagerij. In de jaren zeventig kreeg de slagerij een andere eigenaar. Achterkleinzoon Rieks Kroon wilde de winkel toch weer in familiebezit hebben en dat is gelukt. Vrijdagochtend was de opening. Kroon is in 2022 nog steeds een begrip in de slagerswereld.

Het pand werd feestelijk geopend. Wethouder Roeland van der Schaaf kreeg de eer om met een slagersbijl het lint door te hakken. Van der Schaaf benadrukt dat het belangrijk is dat zulke ambachten weer terugkeren in de binnenstad. Hij is dan ook zeer te spreken over de bouw van het pand. “Het is een toevoeging aan het straatbeeld.” aldus van der Schaaf.

Rieks Kroon nam in 2012 het pand over. Kort na de overname brandde het pand volledig af. Kroon ging niet bij de pakken neer zitten en liet een nieuw modern pand bouwen. Onderin is er plaats voor een slagerij en een patisserie. Boven de winkels zijn er enkele woningen gebouwd.