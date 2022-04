Scooterbestuurder gewond naar ziekenhuis na botsing in Lewenborg

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Op de Sloep in Lewenborg is vrijdagmiddag een scooterbestuurder gewond geraakt bij een verkeersongeval met een personenauto.

Het ongeluk vond plaats bij een parkeerplek in de straat. De personenauto probeerde in het vak te parkeren, terwijl de scooter bezig was met een inhaalactie. De scooter klapte tegen de auto en de bestuurder kwam daardoor hard ten val.

Ambulancepersoneel stabiliseerde het slachtoffer en bracht deze persoon vervolgens naar een ziekenhuis met onbekend letsel. De politie deed kort onderzoek naar de toedracht van het ongeval en noteerde de gegevens van de betrokkenen.