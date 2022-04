Scooter te water laat duikers zoekslag maken in sloot Gravenburg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten zijn woensdag aan het einde van de avond massaal uitgerukt naar het Van Aquinopad in de wijk Gravenburg. Dat meldt de politie op sociale media.

Bij de hulpdiensten was rond 23.30 uur een melding binnengekomen over een persoon te water. Daarop werden verschillende politiewagens, een ambulance, duikers en de grote hulpverleningswagen van de brandweer naar de locatie gestuurd. Bij aankomst troffen de hulpverleners een scooter aan die in het water lag. “Duikers zijn direct te water gegaan en hebben een zoekslag gemaakt in het water”, schrijft de politie.

Daarbij werd echter niemand aangetroffen. Na een half uur keerden de hulpdiensten terug naar de kazerne. De politie doet verder onderzoek in de zaak.