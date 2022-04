Schoorsteenbrand zorgt voor rook in woning aan Verlengde Hereweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen vanwege een schoorsteenbrand aan de Verlengde Hereweg. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding kwam rond 21.40 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Nadat de bewoners de open haard hadden aangestoken is er rook in de woning terecht gekomen”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Wij zijn na aankomst direct een onderzoek gestart. Daarbij hebben we de hoogwerker opgesteld en hebben het schoorsteenkanaal ge├»nspecteerd. De situatie is onder controle. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl spraken brandweerlieden over een blokkade in het schoorsteenkanaal. “Men heeft diverse controles uitgevoerd. Rond 22.30 uur werden de voertuigen weer ingepakt en keerde men weer terug naar de kazerne.”