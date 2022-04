Schoolkerk Garmerwolde dagelijks geopend met tentoonstelling ‘Feest! In Oost en West’

nieuws

Garmerwolde. Beeld Ismael Lotz

In de historische dertiende-eeuwse Schoolkerk van Garmerwolde is vanaf zaterdag elke dag de tentoonstelling ‘Feest! in Oost en West’ te bekijken.

In het weekend is de tentoonstelling voor iedereen te bezoeken, doordeweeks is dit alleen op afspraak mogelijk. ‘Feest! In Oost en West’ is een interactieve tentoonstelling waarbij er kennis wordt gemaakt met tradities en vormgevingen van feesten over de hele wereld, met in het bijzonder het christendom en de islam, en daarover wordt in dialoog gegaan. Op een ontdekkingstocht door de eeuwenoude toren kom je verbeeldingen van verschillende feesten tegen, waarbij bezoekers uitgedaagd worden na te denken over henzelf en over anderen. De tentoonstelling is ook door schoolklassen te bezoeken. Tijdens de tocht is ook de bijzondere Escher-achtige trap in de toren te bekijken en kan er met VR-brillen naar de gewelfschilderingen in de kerk worden gekeken.

Tegelijkertijd met de opening van de tentoonstelling heeft OSO zaterdag de deuren geopend van het ontvangstgebouw bij de kerk. OSO wordt gerund door uitbaters Nicolette en Tyrone Misran van Keulen. Zij zorgen voor koffie, thee, huisgemaakt gebak en uitgebreide lunches van lokale producten. OSO is elk weekend geopend van 10.00 tot 18.00 uur.