Schaakkampioenschap voor basisscholen leidt tot titanenstrijd tussen GSV en Haydnschool

Het schaakkampioenschap voor basisscholen in Groningen, dat gehouden werd in Het Dok in Lewenborg, is zaterdag geëindigd in een spannende titanenstrijd tussen twee rivalen.

Volgens Hiddo Zuiderweg van de organisatie was het een succesvolle dag.

Hoi Hiddo! Een spannende strijd …

“Jazeker. Het schaakkampioenschap voor basisscholen werd voor de 33e keer georganiseerd. De strijd om de eerste plaats gaat vrijwel altijd tussen de GSV en de Haydnschool, waarbij de GSV tot nu toe altijd won. Gisteren was het de Haydnschool die er met de winst vandoor ging, en daarmee was het voor het eerst dat deze school de winst pakte.”

Hoe verliep de strijd?

“Het winnende team van de Haydnschool bestond uit Ghilon Etienne, Jordyn van Keulen, Hidde van der Laan en Eline Gommers. Zij wisten na negen ronden hun aartsrivaal met een halve punt voor te blijven. Het individuele klassement werd gewonnen door Ghilon Etienne, die al zijn negen partijen in winst omzette. Op de tweede plaats eindigde Viaan Gohil van de GSV, met een punt achterstand. Opvallend detail is dat hij nog maar in groep 4 zit. Eline Gommers won bij de meisjes, met zes uit negen. Ze bleef Jane Top op weerstandspunten voor. Beiden zitten op de Haydnschool.”

Aan het toernooi deden 88 kinderen mee. Dat lijkt me een grote opkomst …

“We zijn er absoluut tevreden mee, maar er waren wel minder deelnemers dan bij de vorige editie van twee jaar geleden toen we 110 deelnemers konden verwelkomen. Wij denken dat er verschillende redenen zijn. Eigenlijk zouden we dit toernooi in februari organiseren. In januari, toen de coronamaatregelen nog strenger waren, hebben we besloten het uit te stellen. Door het in april te organiseren heb je concurrentie van bijvoorbeeld veldsporten die inmiddels ook weer begonnen zijn. Daarnaast is er de coronapandemie. Er is de afgelopen twee jaar heel veel niet doorgegaan. Schaaklessen geven op scholen kon bijvoorbeeld niet doorgaan, waardoor kinderen er niet mee in aanraking komen. En daar moet je het wel van hebben. Kinderen moeten ergens mee in aanraking komen, om iets leuk te gaan vinden, om iets te gaan doen.”

Dat de Haydnschool wint. Ik kan me voorstellen dat het dak er af ging …

“Er werd flink gejuicht, absoluut. Kijk, deze twee scholen zijn in verschillende opzichten rivalen van elkaar. Ze zitten qua locatie ook naast elkaar, en wat je dan krijgt is dat er op verschillende vlakken een gezonde concurrentiestrijd ontstaat. Dat de kleinere Haydnschool nu wint van het grotere GSV, ja, dat brengt ontlading met zich mee. Overigens verliep alles in een hele goede harmonie. De sfeer was prettig, en het was heel gezellig. Als organisatie zijn wij erg tevreden.”