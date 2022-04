SC Heerenveen verslaat FC Groningen in Derby van het Noorden

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft zondagmiddag met 3-1 verloren op bezoek bij SC Heerenveen. De Groningers stelden teleur in de Derby van het Noorden.

De ploeg van trainer Danny Buijs begon slecht in Friesland. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong door een enorme blunder van FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh. De sluitpost verspeelde kinderlijk eenvoudig de bal aan Amin Sarr, die in tweede instantie Sydney van Hooijdonk voor open doel raak zag schieten: 1-0.

FC Groningen kwam niet aan voetballen toe en mocht Bart van Hintum dankbaar zijn voor het staan op de doellijn bij een kopbal van Van Hooijdonk. Uit het niets kwam dan ook de gelijkmaker van Neraysho Kasanwirjo. De jonge verdediger kapte zijn man uit en knalde met zijn verkeerd been raak via de onderkant van de lat: 1-1.

Tweede helft

Na rust trok SC Heerenveen de zege naar zich toe. Sydney van Hooijdonk speelde met een mooie pirouette de verdediging van FC Groningen weg en klopte Leeuwenburgh in de korte hoek. FC Groningen ging nog wel op zoek naar de gelijkmaker en vond die bijna via Strand Larsen, maar moest de strijdbijl neerleggen nadat Sven van Beek de 3-1 binnen kopte.

Pasen

Volgend weekend is er geen Eredivisievoetbal vanwege Pasen. Over twee weken speelt FC Groningen op zondagmiddag om half drie in eigen huis tegen Heracles.