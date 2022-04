Ruime overwinning Be Quick 1887 op Alcides

sport

Foto Andor Heij. Alcides - Be Quick 1887

Be Quick 1887 heeft zaterdagavond in Meppel met 3-0 gewonnen van Alcides. Be Quick staat in ieder geval tot zondagmiddag op de tweede plek in de hoofdklasse A op zondag.

De Groningers hadden weinig te duchten van de door blessures gehavende Meppelers, die net boven de degradatiestreep staan. Al in de eerste minuut schoot Geertjan Liewes net voorlangs. Vier minuten later was Liewes op aangeven van Ken Raghoebar wel succesvol. Er viel verder weinig te genieten in de eerste helft.

Na de pauze waren er meer mogelijkheden. Zo knalde Liewes de bal net over. Na 69 minuten schoot Djarni Leidelmeijer Be Quick van dichtbij op een 2-0 voorsprong. Alcides kreeg ook twee aardige kansen. Brecht van Zomeren schoot net naast en doelman Robert Smit had de nodige moeite met een vrije trap van Glenn Arts.

Be Quick bleef wel beter en invaller Kyron van der Kaap stuitte op doelman Pieter IJzerman van Alcides. In blessuretijd vloerde IJzerman Van der Kaap en Liewes voltrok het vonnis van elf meter: 3-0.

“Ik ben tevreden met de punten, maar niet met het spel”, aldus Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “Maar we hebben eigenlijk niets weggegeven. Het was heel zakelijk en stabiel. Nog vijf wedstrijden te gaan. We gaan richting het einde en dan is iedere overwinning belangrijk. Volgende week komt SJC bij ons op bezoek en dat is weer een echte kraker”.