Ruim een kwart minder woningen verkocht in Groningen; prijzen met ruim twintig procent gestegen

nieuws

In het eerste kwartaal van 2022 zijn in Groningen ruim een kwart minder woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast loopt de prijsstijging verder op, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De prijzen voor bestaande koopwoningen in Groningen stegen gemiddeld met 23,8 procent, ten opzichte van vorig jaar. Dat is voor Groningen de grootste prijsstijging sinds het begin van de metingen door het CBS en het Kadaster. Met de sterke prijsstijgingen staat Groningen op plek twee van Nederland. Alleen in Flevoland liepen de prijzen sneller op.

Tegelijkertijd daalde het aantal verkopen van woningen aanzienlijk in Groningen. In de provincie daalde het aantal transacties met 27,2 procent. Daarmee ligt de daling in het aantal woningtransacties onder het landelijke gemiddelde. In vergelijking met andere provincies blijft de daling in het aantal transacties beperkt. Alleen in Zeeland en Flevoland daalde het aantal transacties van woningen minder hard.