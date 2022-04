Ruim 800 molenaars vestigen record: “Belangrijk om het vak van molenaar in het zonnetje te zetten”

nieuws

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38192841

Verspreid over het land, en op een aantal plekken buiten de landsgrenzen, hebben zaterdagochtend 807 molenaars een uur lang gelijktijdig de molens laten draaien. Daarmee werd een onofficieel wereldrecord neergezet.

“Het is geloof ik geen officieel record”, vertelt Wim Hofkamp die één van de molenaars is op De Widde Meuln in Ten Boer. “Als je een plekje wilt bemachtigen in het Guiness Book of Records dan moet je aan heel veel voorwaarden voldoen. Een hele tijd gekregen kregen wij het bericht van het Gilde van Vrijwillige Molenaars dat ze vijftig jaar bestaan en dat het hen leuk leek om zoveel mogelijk molens een uur lang te laten draaien. Daar moesten wij uiteraard aan mee doen. En het ging hartstikke goed. We hebben er vandaag een goede wind bij, wat zon en soms wat hagelbuien.”

FRAM: “Mooie aanleiding om het vak in het zonnetje te zetten”

Een andere molen die ook aan de recordpoging deel nam is de FRAM in Woltersum. “Het is goed en zonder problemen verlopen”, vertelt molenaar Sietse Pot, terwijl op de achtergrond allemaal geluiden te horen zijn van een molen die nog volop in bedrijf is. “De recordpoging vond vanochtend van 11.00 tot 12.00 uur plaats. Op dit moment draaien wij nog steeds. Wat ik van het record vind? Ja, leuk. Ik denk ook dat het goed is, want dit is toch een mooie aanleiding om het gilde, maar ook om de molens en het vak van molenaar in het zonnetje te zetten.”

De Leeuw: “Het zou mooi zijn als jongeren zich zouden interesseren voor het vak”

In Thesinge draait zaterdag de Germania. Molenaar Ben Herbrink: “Een collega van mij is vandaag in Thesinge, zelf ben ik in Zeerijp op De Leeuw. En ik ben het inderdaad met mijn collega in Woltersum eens, we hebben nieuwe molenaars nodig. We hebben op dit moment voldoende molenaars, maar het zijn wel mensen die op leeftijd zijn. Het zijn mensen die met pensioen gaan en vervolgens denken, wat zouden we kunnen doen. En dat is prachtig, maar het zou zo leuk zijn als er ook wat jongeren zijn die zich aanmelden. Of er geen jongeren in Thesinge zijn? Onlangs hebben in Thesinge twee nieuwe molenaars succesvol eindexamen gedaan. Maar dat zijn toch weer wat oudere jongeren. Het zou mooi zijn als iemand van twintig of dertig jaar zich meldt.”

“Buien beïnvloeden het maalproces”

In Zeerijp draait de molen nog de hele middag. “Nog tot ongeveer 17.00 uur. En de omstandigheden zijn goed. Wel is de wind lastig. Er trekken buien over waardoor het op het ene moment harder waait dan op het andere moment. Dat heeft invloed op het malen van het graan. Maar mensen zijn van harte welkom om vanmiddag nog even een kijkje te komen nemen hier.”

De Widde Meuln: “Ideale dag om molens te bekijken”

In Ten Boer draait de molen nog tot rond 16.00 uur. “Zo direct gaan we de molen wel even stilzetten omdat we wat werkzaamheden uit willen voeren in de kap”, vertelt Hofkamp. “Vanwege de draaiende delen moeten we daarvoor de molen even stilzetten. Maar daarna gaan we weer los. En mensen zijn ook welkom om even een kijkje te komen nemen. Zojuist was hier een meneer op visite die vandaag diverse molens wilde bezoeken. Daar is het ook een ideale dag voor, omdat er heel veel in bedrijf zijn.” Ook de FRAM in Woltersum is zaterdag voor het publiek geopend.

Volgend jaar officiële recordpoging

Aan het record deden 807 molens mee waaronder ook 29 molens in Duitsland, Groot Brittannië, België, Hongarije en zelfs in Nieuw-Zeeland. Volgens het Gilde van Vrijwillige Molenaars deden veel meer molenaars mee dan waar men op gerekend had. Volgend jaar is men van plan om een officiële poging te wagen om echt in het Guiness Book of Records te komen. De Widde Meuln, de Germania, De Leeuw en de FRAM zijn twee molens die in beheer zijn van Het Groninger Landschap. De stichting laat weten dat alle vijftien molens zaterdag mee deden aan de recordpoging.