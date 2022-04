Ruim 550 Hanze-studenten krijgen teveel betaald collegegeld terug

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Meer dan vijfhonderdvijftig studenten Internationale Fysiotherapie krijgen teveel betaald collegegeld terug van de Hanzehogeschool. Zij moesten per jaar duizend euro extra betalen bovenop het wettelijk collegegeld, terwijl dit niet mocht.

Studenten die de afgelopen jaren de opleiding Internationale Fysiotherapie volgden, moesten extra collegegeld betalen ter financiering van onder meer de vertaalkosten van Engelstalige opleiding, het extra administratief werk en extra studentbegeleiding. Bij de Nederlandstalige variant van deze opleiding werden deze kosten niet in rekening gebracht. Maar de Hanzehogeschool mocht deze kosten niet in rekening brengen bij de studenten.

De studenten stapten naar het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) om de zaak aan te vechten. Ze waren bereid om de zaak voor de rechter te brengen, maar de Hanzehogeschool besloot het niet zover te laten komen. De schikking betreft een volledige compensatie voor alle studenten binnen deze opleiding die zijn getroffen door deze onrechtmatige toelage. De compensatie is met terugwerkende kracht van toepassing. Dat betekent dat ook studenten die al zijn afgestudeerd, aanspraak kunnen maken op terugbetaling.

“Het geld dat studenten moesten betalen is een onrechtmatige toelage”, stelt Bas van ‘t Hek, voorzitter van het LSR: “We zijn blij dat de Hanze zelf ook inziet dat de toelage niet gevorderd had mogen worden en de studenten volledig compenseert”. Van ‘t Hek is blij dat de zaak niet ter zitting is gekomen. “We zien niet vaak dat een instelling op deze wijze het gesprek aangaat met studenten. Ik hoop dat andere instellingen hier een voorbeeld aan nemen”, aldus Van ‘t Hek.

Ook de studentgeleding van de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool is positief gestemd dat het college open stond voor het gesprek met de benadeelde studenten. De twee studentenfracties, HanzeStudentenbelangen Vereniging en Lijst STERK, vinden de compensatieregeling een blijk dat de student bij de Hanzehogeschool nog steeds op één staat. Voorzitters van de studentenfracties Sander van der Dussen en Ramon Tilstra: “We zijn erg content dat het College van Bestuur tot inzicht is gekomen dat een volledige coulance hier de enige passende oplossing is. Hieruit blijkt dat het college alle overwegingen meeneemt en de stem van de studentgeleding voor hen zwaar meetelt”.