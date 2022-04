Ruim 18.000 euro gedoneerd aan MS Centrum Noord Nederland

Ruim 18.000 euro werd donderdag gedoneerd door MS-patient Martijn Meijwaard in het UMCG aan het MS centrum Noord Nederland.

Het MS centrum doet onderzoek naar myeline. Dat is een soort isolatielaag rond de zenuwen, die bij iemand met MS beschadigd is. Een behandeling hiervoor is er in Nederland nog niet. Daarom ging Martijn in 2019 een maand lang naar Moskou voor een stamceltransplantatie. Voor die behandeling, die 45.000 euro kost, startten Martijn en zijn familie een crowdfundactie. Die was zo succesvol dat hij geld overhield, en dat doneerde hij donderdag aan de onderzoekers van het MS centrum. De stichting MS Research is daar erg blij mee. “Ik vind dit heel erg bijzonder,” zegt Kirstin Heutinck. “Op deze wijze, zo’n persoonlijke cheque, ontvangen we niet vaak. Het is heel bijzonder dat iemand die zelf MS heeft en heeft ervaren, op deze manier iets willen betekenen voor andere mensen met MS en het onderzoek wil steunen.”

Door de behandeling gaat het nu een stuk beter met Martijn. “Twee jaar geleden zat ik nog in een rolstoel, maar nu ben kan ik weer lopen, werken en leven. Ik kan weer genieten. Als je MS hebt dan verlies je delen van je leven en het is heel belangrijk dat daar een halt toegeroepen gaat worden door onderzoek. Ik denk dat het onderzoek dat ze hier uitvoeren een hele grote bijdrage gaat leveren aan alle MS-patiënten.”