RUG start noodfonds voor Oekraïense en Russische studenten

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een speciaal noodfonds opgezet voor studenten uit Oekraïne en Rusland, die door de oorlog in Oekraïne met geldproblemen kampen. Dat werd volgens de UKrant donderdagochtend bekend, tijdens een overleg van de universiteitsraad.

Uit het fonds kunnen getroffen studenten tot september 900 per maand lenen van de universiteit. Het is volgens de universiteit één van de weinige dingen die de RUG kan doen voor de getroffen studenten. De universiteit mag geen publiek geld inzetten voor dergelijke hulpacties. De RUG wil daarom ook gaan proberen om een privaat fonds (het Ubbo Emmiusfonds) in te zetten voor meer hulp.

Daarnaast wil de universiteit druk uitoefenen op Den Haag om het collegegeld voor deze studenten aan te passen, bijvoorbeeld door ze als ‘EU-burger’ te beschouwen. De studenten uit Rusland en Oekraïne betalen nu nog een verhoogd tarief, omdat ze niet uit de Europese Unie komen.