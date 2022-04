RUG gebruikt bezoekers tentoonstelling als proefpersonen in onderzoek naar ‘interne klok’ menselijk brein

nieuws

Foto via Universiteitsmuseum Groningen

Mensen die willen weten hoe ze tijd ‘beleven’, kunnen vanaf volgende week donderdag een bezoek brengen aan het Universiteitsmuseum Groningen. Tijdens de interactieve tentoonstelling TIME WILL TELL maken bezoekers deel uit van echt wetenschappelijk onderzoek naar de interne klok in het menselijk brein.

De onderzoeksgroep van professor Hedderik van Rijn onderzoeken het fenomeen van de ‘interne klok’ in het menselijk brein. Van Rijn vraagt zich af hoe het kan dat ons hoofd altijd tijd waarneemt, zelfs als er verder helemaal niets gebeurt. Tijdens de expositie laten de onderzoekers de bezoekers van de tentoonstelling kleine opdrachten doen, waarmee ze meten hoe mensen tijd registreren in hun brein. Bezoekers ontdekken daarmee niet alleen op welke manier zij tijd ervaren, ze leren bijvoorbeeld ook waarom het moeilijk is om 60 seconden zonder tellen je ogen te sluiten.

Als de museumbezoekers toestemming geven, worden de onderzoeksresultaten gebruikt voor het onderzoek van Van Rijn en zijn collega’s. De tentoonstelling is de eerste in Nederland waarbij bezoekers op deze schaal experimenten doen voor de wetenschap. “We weten nog steeds niet hoe onze hersenen korte tijdsintervallen waarnemen”, stelt van Rijn. “Het is voor ons als experimenteel psychologen belangrijk om data te verzamelen van zoveel mogelijk verschillende mensen. In het lab testen we vooral jong-volwassen. Maar in het museum komen mensen uit alle leeftijdsgroepen. Als we ook kinderen en oudere bezoekers de proefjes laten doen, kunnen we eindelijk uitvinden hoe de ‘interne klok’ gedurende de levensloop verandert.”

De tentoonstelling TIME WILL TELL wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen, de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds. De expositie en de onderzoeksopstellingen zijn vanaf 14 april te bezoeken van dinsdag t/m zondag tussen 12:00 en 17:00 uur. Tijdens schoolvakanties is het museum ook op maandag open.

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden.