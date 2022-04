RUG betaalt jaarlijks miljoenen meer aan energie

nieuws

De Rijksuniversiteit heeft, ondanks allerlei maatregelen, te maken met enorme verhoging van de uitgaven voor energie. In amper drie jaar tijd zijn de energieuitgaven verdrievoudigd. Dat meldt de Universiteitskrant.

De RUG betaalt dit jaar 22 miljoen euro voor haar energie. Het gaat om ruim 50 miljoen kilowattuur aan elektriciteit en bijna 5 miljoen kubieke meter aan gas. Vorig jaar ging het om ongeveer 14 miljoen euro en in 2020 om ruim 8 miljoen euro. De uitgaven stijgen wellicht volgend jaar naar een bedrag van meer dan 30 miljoen euro.

De Rijksuniversiteit investeert al jaren in warmtepompen, zonnepanelen, efficiënter energiegebruik en bewegingsmelders om de verlichting te bedienen. Dat zorgt voor verlaging van het energieverbruik. Collegevoorzitter Jouke de Vries meldde enkele weken geleden dat het college van bestuur heel goed moet nadenken over de bouwprojecten die de komende jaren op stapel staan.

De grootste verbruiker van gas aan de RUG is de Faculty of Science and Engineering. Het pand Nijenborgh 4 is met afstand de grootste energieverslinder van de RUG. Dat komt omdat het voor de verwarming afhankelijk is van gas, en het pand sterk verouderd is. Ook panden als het Universiteitsmuseum, het Academiegebouw en de gebouwen in de Oude Boteringestraat. Die zijn slecht geïsoleerd en bovendien monumentaal. Die zijn daardoor moeilijk aan te pakken. Het zuinigste pand van de universiteit staat in Friesland, namelijk de Campus Fryslân in Leeuwarden. Dat is het eerste monumentale gasloze onderwijsgebouw van ons land.