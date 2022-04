Rondreizend ‘Fietstival’ van start bij Alfa-college en Noorderpoort

Tot en met woensdag 20 april strijkt het Fietstival neer op verschillende mbo-locaties in de Stad. Het rondreizende festival met diverse fietsactiviteiten en muziek ging maandagochtend van start bij het Alfa-college en Noorderpoort.

Met het festival willen de Groningse mbo-instellingen, de provincie Groningen en Groningen Bereikbaar het fietsen onder mbo-studenten stimuleren. Volgens de organisaties pakken nog te veel studenten voor kleine reisafstanden de bus, de scooter of de auto. Het Fietstival staat dan ook volledig in het teken van de fiets. Zo studenten kunnen onder meer een smoothie bij elkaar fietsen, hun fiets laten wassen of repareren of relaxen onder het genot van livemuziek.

Samen met Jurgen Grobbée, regiodirecteur Alfa-college en Gerry Geitz, lid College van Bestuur Noorderpoort opende Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar, het Fietstival. “Het Fietstival laat zien hoe fijn fietsen is. De fiets geeft vrijheid, je bepaalt zelf wanneer je vertrekt en je hebt je beweging voor de dag alvast gehad,” aldus Huyink.