RIVM: ‘Mondkapje bij drukte en quarantaine bij contact met coronapatiënt niet meer nodig’

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Een mondkapje op bij drukte is niet meer nodig en mensen die in contact zijn geweest met een coronapatiënt hoeven niet meer in quarantaine. Dat is het advies wat het RIVM donderdag naar minister Kuipers van Volksgezondheid heeft gestuurd. Volgens het RIVM moeten mensen die zelf corona hebben nog wel thuis blijven.

Mensen met een kwetsbare gezondheid doen er volgens het RIVM nog wel goed aan een mondkapje te dragen op bijvoorbeeld een markt of in een drukke winkelstraat. Maar het risico is voor de gezonde Nederlander niet meer zo groot. Daarnaast stelt het RIVM dat mensen het huidige advies toch niet meer naleven.

Vijf dagen thuisblijven na contact met een coronapatiënt hoeft ook niet meer van het RIVM. Volgens het Rijksinstituut zorgt de regel ervoor dat mensen onnodig vaak thuis zitten en helpt de regel vrijwel niet om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Kuipers moet nog reageren op de voorstellen van het RIVM, maar de kans is groot dat hij het advies op gaat volgen.