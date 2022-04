Rijkswaterstaat: “Oude Gerrit Krolbrug wordt gesloopt”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De oude Gerrit Krolbrug, die vorig jaar mei werd aangevaren door een schip, wordt gesloopt. Dat laat Rijkswaterstaat weten in een nieuwsbrief die huis-aan-huis verspreid is in de omgeving van de brug.

“Uit onderzoek blijkt dat de oude brug niet meer gebruikt of hersteld kan worden”, schrijft Rijkswaterstaat in de nieuwsbrief. “De ruim tachtig jaar oude brug was een bijzonder staaltje techniek en dat willen we wel goed documenteren. Daarom maakt de gemeente Groningen een 3D-scan van de brug. Ook bewaren de gemeente en Rijkswaterstaat enkele unieke onderdelen, zoals de ponton, het draaipunt en het balanskarretje. We bekijken of deze een plek kunnen krijgen bij de nieuwe brug.”

De brug raakte in mei zwaar beschadigd. In augustus werd de brug verplaatst naar een werf voor verder onderzoek. Dit onderzoek moest uitwijzen of de brug hersteld kon worden. Dat blijkt nu dus niet het geval te zijn.