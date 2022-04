Rijksuniversiteit heeft registratie bijbanen hoogleraren niet op orde

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, heeft de registratie van bijbanen van hoogleraren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en het actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Universiteiten zijn verplicht om een register te hebben met een overzicht van de bijbanen die hoogleraren hebben. Nieuwsuur heeft inzage gekregen in interne registers van veertien universiteiten en zeven academische medische centra. Daaruit blijkt dat er bij het onderzoek in Groningen veel fouten zijn aangetroffen. Meer dan de helft van het bijbanenregister bevat fouten en onvolledigheden. De RuG bleek ook geen register van de hoogleraren te hebben die in het UMCG werken. Nadat Nieuwsuur de RuG hier op attendeerde zijn medewerkers alsnog aan de slag gegaan om dit aan te leggen.

Ook op andere universiteiten is het een rommeltje, waarbij wel blijkt dat de kleinere universiteiten hun zaakjes beter op orde hebben dan de grote universiteiten. De universiteiten dragen verschillende redenen aan waarom ze hun registers niet op orde hebben. Zo wordt gesproken over haperende ICT-systemen, administratieve fouten, onoplettendheid en ook zouden hoogleraren niet altijd hun bijbanen keurig opgeven.