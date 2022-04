Regiohelden Award voor Groninger journalisten RTV Noord

nieuws

Foto's via RTV Noord

Een drieluik over de ongelijke behandeling bij identieke aardbevingsschades leverde het journalistenduo Tristan Braakman en Mario Miskovic van RTV Noord donderdagmiddag de Regiohelden Award 2021 op in de categorie De Nieuwsjager.



In hun drieluik maakten de twee RTV Noord-journalisten duidelijk dat bij vergelijkbare huizen met vergelijkbare schades door aardbevingen de uitgekeerde schadevergoedingen sterk uiteenlopen.

Volgens de jury van de Regiohelden Award (Gerie Smit (NH), Heidi Wulfsen (NOS), Peter Smet (SvdJ), Carmen Fernald (Omroep MAX), Evert Cuijpers (Omroep Venlo) en Nejifi Ramirez (Bureau Regio) en voorzitter Dionne Stax) had dit nieuws ‘echt impact’, omdat deze serie voor de overheid de aanleiding was om de behandeling van de aardbevingsschade aan te passen. “Je doet je journalistieke werk alleen echt goed, als je het voor elkaar krijgt om iets wezenlijks te betekenen voor je publiek. Dit nieuws komt uit hun netwerk van de mensen die daar wonen. De makers komen op voor de inwoners en maakt de verschillen die er zijn bij de behandeling van de aardbevingsschade aanhangig.”, schrijft de jury in haar oordeel.

Braakman en Miskovic waren ook genomineerd in de categorie Innovatie. Hier viel het duo echter buiten de prijzen.