Regenwormentelling overtreft alle verwachtingen: “Verspreid over het land hebben mensen meegedaan”

nieuws

Foto: Pixabay

De regenwormentelling van bioloog Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen is dit weekend een groot succes geworden. Of beter gezegd, er hebben veel meer mensen aan deelgenomen dan van tevoren verwacht was.

“We hadden er bij dit onderzoek op gehoopt dat er wat mensen uit de noordelijke provincies deel zouden gaan nemen”, vertelt Onrust. “Maar uiteindelijk hebben er zaterdag en zondag zo’n 560 mensen meegeteld. Van Groningen tot Zuid-Limburg en alles wat daar tussen zit. Al die mensen hebben samen een paar duizend wormen geteld. Dat het zo’n succes zou worden, dat had ik niet verwacht.”

“Meer aandacht voor de natuur om ons huis”

Onrust denkt het succes ook te kunnen verklaren. “Er is flink wat media aandacht geweest voor de telling. Dat helpt enorm. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met de tijd waarin we leven. Door de coronapandemie hebben we meer aandacht gekregen voor de natuur om ons huis. Andere tellingen, als de Nationale Tuinvogeltelling en de bijentelling, die floreren sinds we te maken hebben met de pandemie. En daarnaast heeft een regenworm in zekere zin een aaibaarheidsfactor. Welk kind heeft nu vroeger niet met regenwormen gespeeld? Het onderwerp past bij de duurzaamheidsvraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben.”

“We hebben jarenlang niet omgekeken naar de regenwormen”

De RuG-bioloog was oorspronkelijk vooral met vogels bezig maar heeft de afgelopen periode zich toegelegd op wormen. Dit omdat wormen een belangrijke voedselbron zijn voor vogels. Omdat onbekend is hoe het met de wormenpopulatie in Nederland gaat, startte Onrust de telling, in de hoop dat er een beter beeld verkregen gaat worden. “We hebben jarenlang niet omgekeken naar de kleine harde werkers in onze tuinen, terwijl ze super belangrijk zijn.”

Grafische weergaves

“Hoeveel zijn er? Welke soorten komen zoal voor? Waar komen de meeste wormen voor? En wat kunnen we leren?” Mensen die deelnamen hebben heel wat informatie in moeten sturen. “Ze moesten een vragenlijst invullen, moesten een telling doen en hebben een foto ter ondersteuning in moeten sturen. Met de foto kan ik controleren of de juiste soorten zijn waargenomen. Al die gegevens ga ik de komende periode uitpluizen en uitwerken in grafische weergaves. De bedoeling is dat er uiteindelijk een document gaat ontstaan dat inzicht biedt maar waar ook iedereen zijn voordeel mee kan doen.”

Onrust verwacht dat binnen een aantal weken de resultaten gepresenteerd kunnen worden.

Afgelopen vrijdag zond OOG Tv een reportage uit over de telling: