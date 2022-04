Rechter: Martini Ziekenhuis moet dossier van 3-jarige met GHB-vergiftiging delen met OM

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis moet het medische dossier van een driejarig jongetje, wat vorig jaar in kritieke toestand binnenkwam met een GHB-vergiftiging, verstrekken aan het Openbaar Ministerie. Volgens RTV Noord bepaalde een raadkamer van de rechtbank in Assen dat dinsdagmiddag.

Het OM wil het dossier gebruiken om de moeder van het kind te vervolgen voor kindermishandeling en ernstige nalatigheid. Maar het Martini Ziekenhuis weigerde het medische dossier van het kind aan het OM te geven, omdat het een inbreuk zou zijn op het medisch beroepsgeheim. Het ziekenhuis stelt dat door het verstrekken van de informatie mogelijk onrust ontstaat bij patiënten over de veiligheid van hun gegevens en trekt daarom een streep in het zand.

De rechtbank stelt nu dat de omstandigheden rond de zaak niet bijzonder genoeg zijn om het medisch beroepsgeheim de boventoon te laten voeren. Ook is het strafbare feit volgens de rechtbank ernstig genoeg om af te mogen zien van deze geheimhouding.

In het dossier van het Martini Ziekenhuis zou te zien zijn dat de driejarige jongen, die vorig jaar in kritieke toestand binnenkwam op de Spoedeisende Hulpafdeling van het Martini Ziekenhuis, de drug GHB in zijn bloed had. Het OM wil nu weten hoeveel van het middel in de bloedsomloop van het jongetje aanwezig was.