Qbuzz zet extra bussen in vanwege ‘enorme drukte’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Vervoersbedrijf Qbuzz gaat woensdagmiddag extra bussen inzetten vanwege enorme drukte die zij ervaren.

De drukte doet zich voor op lijn 300 op de lijn tussen Emmen en Groningen. “Op deze lijn gaan we extra bussen rijden”, meldt het bedrijf. Ook op andere lijnen is het druk, maar daar worden vooralsnog geen extra bussen ingezet.

Ook afgelopen nacht had het bedrijf te maken met veel mensen die van de nachtbussen gebruik maakten. Op een gegeven moment was het zo druk dat er werd opgeroepen om nog even door te feesten. De bussen bleven vervolgens de hele nacht doorrijden om iedereen de gelegenheid te geven om thuis te komen.