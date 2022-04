PvdA houdt inzamelingsactie voor Oekraïne

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De PvdA Groningen houdt a.s. zaterdag een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dat gebeurt bij supermarkten en drogisterijen in de stad.

De partijleden verzamelen daar producten waar momenteel de meest acute behoefte aan is, zoals medicijnen, houdbaar voedsel en artikelen voor persoonlijke hygiëne. De lijst is samengesteld door het Oekraïnse SD-platform, een sociaaldemocratische jongerenorganisatie.

Het pand van de PvdA aan de Haddingestraat 10 is bovendien zaterdag tussen 10.00 en 20.00 uur geopend. Aar kunnen mensen ook goederen brengen. De spullen worden vervolgens op een centrale plek in ons land verzameld en vervolgens naar de grens tussen Slowakije en Oekraïne vervoerd. Daar worden ze verspreid door mensen van het SD-platform.