Programma grote 112groningenDag helemaal rond: “Politievlogger Jan Willem komt”

Foto: Erick Bakker

Alle locaties voor standhouders op de grote 112groningenDag, die op 11 juni gehouden gaat worden in MartiniPlaza, zijn vergeven. Dat laat eigenaar Martin Nuver van 112groningen.nl weten.

“Het is nog ruim twee maanden tot de 112-dag plaats gaat vinden, en qua voorbereiding gaat het heel goed”, vertelt Nuver. “Er moet heel veel geregeld en georganiseerd worden, maar het mooie nieuws is dat alle beschikbare plekken nu vol zijn. En daar ben ik heel blij mee. De komende tijd gaan we met verschillende organisaties in gesprek om de details te bespreken.”

Basis hetzelfde

Het is voor de derde keer in de historie dat er een 112groningenDag gehouden gaat worden. De laatste editie vond plaats in de zomer van 2018. In 2020 was het de bedoeling dat er ook een editie gehouden zou worden, maar toen gooide de coronapandemie roet in het eten. In februari maakte Nuver al bekend dat de basis voor de aanstaande editie in grote lijnen hetzelfde zal zijn als in 2018. Zo werd bekend gemaakt dat brandweer Groningen aanwezig gaat zijn, maar ook de Reddingsbrigade en de Reddingshonden en het USAR-team. Dit Urban Search and Rescue-team wordt ingezet bij rampen en ongevallen waarbij mensen zijn ingesloten of bedolven zijn.

Politievlogger

“Wat ik nu kan vertellen is dat er zestig verschillende instanties present zullen zijn. Zo komt bijvoorbeeld politievlogger Jan Willem langs. Jan Willem maakt sinds een aantal jaren aansprekende video’s op YouTube waarbij hij een groot en divers publiek bereikt. In deze video’s laat hij de diverse werkzaamheden van de politie aan het licht komen. Maar ook de Landelijke eenheid van de politie is aanwezig, waarbij ze het één en ander gaan demonstreren met drones. Daarnaast is de Marechaussee te bezoeken, de bosbrandweer en de Wens Ambulance.”

Nuver laat verder weten dat entreekaartjes uitsluitend op de dag van de 112dag bij de ingang gekocht kunnen worden.

Bekijk hieronder een video van politievlogger Jan Willem