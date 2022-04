Processie van Yesse naar Martinikerk: “Middeleeuwse 4 Mijl”

nieuws

Een processie van Yesse naar de Martinikerk. Precies 802 jaar geleden werd deze route afgelegd door de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach. Zaterdag wordt deze ‘Middeleeuwse 4 Mijl’ opnieuw gelopen.

De wandeling had eigenlijk twee jaar geleden afgelegd zullen worden vanwege het toen achthonderdjarig jubileum, maar de maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden gooiden roet in het eten. In 1220 brachten Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach een bezoek aan het vrouwenklooster Yesse, bij Essen, en de Martinikerk in Stad. De route, zoals die 802 jaar geleden werd afgelegd, is al sinds 2020 met behulp van een speciale app te lopen. Zaterdag pakt de organisatie groots uit met optredens en uitstralingen onderweg.

De processie maakt onderdeel uit van een groter programma. Zo werden er afgelopen donderdag bij brouwerij Martinus twee lezingen gehouden over ‘Bier en religie’ en ‘Eten, vroeger en nu’. Vrijdag werd in de Martinikerk de film ‘Caesarius’ van Willem Hoiting vertoond en ook werd de expositie ‘Van Yesse naar Sint Jan’ geopend. Deze is tot en met 30 juni te zien in het hoogkoor van de Martinikerk. Bij de Universiteitsbibliotheek en de Groninger Archieven vinden parallelle exposities plaats.

Meer informatie over de processie vind je op deze website.