Politie zoekt getuigen van steekincident met Stadjer in Hoogezand

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 20-jarige inwoner van Groningen is dinsdagavond gewond geraakt bij een steekincident in Hoogezand. De politie is op zoek naar de dader.

Het incident vond dinsdagavond rond 22:00 uur plaats op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Gorecht-Oost in Hoogezand. Het slachtoffer bevond zich met zijn auto op de parkeerplaats toen hij werd gestoken door een man. Het slachtoffer is weggereden en is later naar een dokterspost gegaan om zich te laten behandelen aan zijn verwondingen.

De verdachte is een man van ongeveer 20 jaar oud met een slank postuur. Hij is ongeveer 1.80m lang en heeft zwart kroeshaar. Hij droeg een gewatteerde zwarte jas tot op de heup en een paarse trainingsbroek. De verdachte was op de parkeerplaats in het bijzijn van twee andere mannen en een vrouw. De politie vraagt deze mensen en andere getuigen om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.