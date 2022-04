Politie zet gestolen fietsen in de schijnwerpers op sociale media

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Mensen wiens fiets de afgelopen periode is gestolen in Stad doen er verstandig aan om het Instagramaccount van politie Groningen-West te bekijken.

“Is je fiets onlangs gestolen? Kijk dan even naar de volgende zeven fietsen”, schrijft de politie op Instagram. “Herken je je fiets? Neem dan contact op met ons via een direct message of bel 0900 88 44 en vraag naar Groningen-Zuid bureau Vinkhuizen.”

Op het account van de politie zijn foto’s van de zeven fietsen geplaatst. Volgens de politie gaat het om fietsen die onlangs zijn aangetroffen op verschillende plekken.