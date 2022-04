Burgernet ingezet bij zoektocht naar winkeldief in Paddepoel (update)

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De zoektocht naar een winkeldief in de omgeving van Winkelcentrum Paddepoel noopte de politie dinsdagmiddag een Burgernet-actie op touw te zetten.

Volgens de politie was de winkeldief een donkere man van rond de dertig jaar oud. De man had een tenger postuur en droeg bovenkleding met een rode capuchon. Daarnaast was de man getooid in een spijkerbroek en draagt hij tassen van Basic-Fit en de Albert Heijn.

De Burgernet-zoekactie werd aan het einde van de dinsdagmiddag beëindigd. De dief werd niet gevonden. De politie gaat de zaak verder onderzoeken en bedankt iedereen die mee heeft geholpen met de zoektocht.