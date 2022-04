Politie waarschuwt voor personen die aanbieden om gereedschappen te slijpen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in de noordelijke provincies waarschuwt voor personen die aanbieden om gereedschappen te slijpen. Zij vragen na het uitvoeren van hun werkzaamheden hoge vergoedingen.

Meldingen komen behalve uit verschillende delen van de provincie ook uit Friesland. De werkwijze is iedere keer hetzelfde. Ongevraagd wordt er bij particulieren of bedrijven aangebeld waarop gevraagd wordt of er ook messen, beitels of andere gereedschappen geslepen moeten worden. Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden er hoge vergoedingen gevraagd. Daarbij moet er direct contant betaald worden. Als betaling geweigerd wordt, ontstaan intimiderende situaties.

De politie geeft het advies om niet in zee te gaan met deze personen. En als je wel in zee gaat om dan vooraf duidelijke schriftelijke afspraken te maken over wat er uitgevoerd gaat worden en welke prijs daar tegenover staat.