Politie zoekt en vindt vermist 14-jarig meisje uit De Held (update)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is donderdagavond een zoekactie gestart naar een veertienjarig meisje. Het meisje was lopend vertrokken vanaf de Anna Blamanstraat in De Held. Later op de donderdagavond meldde de politie dat het meisje terecht is.

Via Burgernet riep de politie het publiek op om mee te zoeken naar het meisje. Daar werd gehoor aan gegeven en de politie is dan ook dankbaar richting alle helpers.

De omstandigheden rond de vermissing van het meisje zijn niet naar buiten gebracht.

GRONINGEN: Vermist, omg. Anna Blamanstraat GRN, meisje, 14, 165lang, getint, pukkeltjes voorhfd, bruin haar knot/staart, groen/beige luminair pak.

Tips? Bel nu 112 https://t.co/3PevX3we1Q — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) April 21, 2022